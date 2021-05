Selbstunfall in Kirchberg – E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer Am Sonntagabend hat sich in Kirchberg ein 66-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Selbstunfall schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Am Sonntagabend hat sich um 19.40 Uhr ein Selbstunfall in Kirchberg ereignet. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein E-Bike-Fahrer auf der Eystrasse in Richtung Bütikofen unterwegs, als er in der Verzweigung Eystrasse/Bütikofen von der Strasse abkam, in ein Feld fuhr und stürzte.

Der 66-jährige Mann wurde beim Unfall schwer verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen.

pd/ske

