In Ipsach gestürzt – E-Bike-Fahrer nach Unfall verstorben Am Montag ist ein 77-Jähriger im Spital an den Folgen eines E-Bike-Unfalls verstorben. Der Mann war am Samstag in Ipsach gestürzt.

Ein 77-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Montag im Spital verstorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann bereits am Samstag verunfallt. Demnach war er mit seinem E-Bike beim Erlenwäldli in Ipsach unterwegs. Dort touchierte er einen Pfosten und stürzte in der Folge. Der Velofahrer setzte seine Fahrt fort, begab sich jedoch nicht sofort in ärztliche Behandlung.

Am Sonntag verschlechterte sich sein gesundheitlicher Zustand. Daraufhin wurde er mit einer Ambulanz ins Spital gebracht, wo eine lebensbedrohliche innere Kopfverletzung festgestellt wurde. Der im Kanton Bern wohnhafte Mann verstarb am Montagmorgen an den Folgen dieser Verletzung.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Zeugen. Personen, die am Samstagnachmittag beim Erlenwäldli in Ipsach einen Velounfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

