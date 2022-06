Polizei sucht Zeugen – E-Bike-Fahrer nach Unfall in Häusernmoos im Spital Am Montagabend ist in Häusernmoos ein Mann mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Um 17 Uhr am Montag hat in Häusernmoos ein E-Bike-Fahrer einen Selbstunfall gebaut. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stürzte er aus noch zu klärenden Gründen in der Nähe der Liegenschaft Waltrigen 35. Der Mann verletzte sich beim Sturz und wurde mit einer Ambulanz ins Spital transportiert.

Die Polizei hat eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet und sucht nun Zeugen. Insbesondere die Lenkerin oder der Lenker eines Autos, das hinter dem E-Bike hergefahren sein soll, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

