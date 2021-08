Unfall in Blankenburg – E-Bike-Fahrer bei Sturz schwer verletzt Am Sonntagabend ist es in Blankenburg zu einem Selbstunfall eines E-Bike-Fahrers gekommen. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Ein Mann verletzte sich bei einer E-Bike-Tour schwer (Symbolfoto). Foto: Raphael Moser

Die Meldung, dass es auf der Lenkstrasse in Blankenburg (Gemeinde Zweisimmen) zu einem Selbstunfall eines E-Bike-Fahrers gekommen sei, ging am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Lenker des E-Bikes auf der Lenkstrasse von Blankenburg her kommend in Richtung Zweisimmen, als er aus noch zu klärenden Gründen auf Höhe der Hausnummer 39 stürzte.

Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Montag hervor. Er wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Drittpersonen sowie je eines First und Rapid Responders wurde der 46-jährige Mann mit einer Ambulanz zur Helikopterbasis der Rega gefahren und schliesslich mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Die Kantonspolizei Bern hat laut Mitteilung Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.