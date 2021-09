Auf dem Thuner Guisanplatz – E-Bike-Fahrer bei Kollision schwer verletzt Am Donnerstagmittag kollidierte im Guisanplatz-Kreisel in Thun ein E-Bike mit einem Auto. Der E-Bike-Lenker musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Am Donnerstagmittag ereignete sich im Thuner Guisanplatz-Kreisel ein Unfall mit einem E-Bike und einem PW (Symbolbild). Foto: Michael Scherrer

Laut Angaben der Kantonspolizei Bern ereignete sich der Unfall auf dem Thuner Guisanplatz am Mittag um circa 12.30 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Lenker des E-Bikes von der Allmendstrasse her in den Kreisverkehr. Zeitgleich fuhr ein Auto von der Aarestrasse her in den Kreisel.

Aus noch zu klärenden Gründen, so die Polizei, sei es dann zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen. Der E-Bike-Lenker stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vor Ort zunächst durch Ersthelfer und anschliessend durch ein Ambulanzteam medizinisch betreut und schliesslich mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

pkb

