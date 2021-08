Tankstellensterben und Stellenabbau – E-Auto-Boom rüttelt die Autobranche durch – und produziert viele Verlierer Bis 2034 werden in der Schweiz fast nur noch Elektroautos verkauft. Garagen, Tankstellen, aber auch Immobilienbesitzer müssen ihre Geschäftsmodelle überdenken. Die Übersicht. Rita Flubacher , Angelika Gruber

Die Pläne der EU und der USA für die Förderung von Elektromobilität haben Folgen – auch in der Schweiz: Eine E-Tankstelle von Lidl in Dübendorf. Foto: Thomas Egli

Das Ende der Verbrennungsmotoren ist noch nicht besiegelt – doch ist heute schon klar, dass ihre Zeit bald gekommen sein dürfte. So will US-Präsident Joe Biden die Autoindustrie seines Landes grüner machen – auch mit Blick auf die Konkurrenz in Europa und China. Im Jahr 2030 soll die Hälfte aller neu verkauften Fahrzeuge in den USA mit einem alternativen Antrieb ausgestattet sein. Die EU hat schon zuvor im Rahmen ihres Klimapakets klargemacht, dass sie bis 2035 nur noch E-Autos im Neuverkauf zulassen möchte.

Die Schweiz ist noch nicht so weit. Es gibt keinen verbindlichen Plan für ein Ende des Verbrennungsmotors – zumindest noch nicht. «Aber das faktische Verbrennerverbot in der EU ist für die Diskussion relevant und wird aufmerksam verfolgt», sagt eine Sprecherin des Bundesamtes für Umwelt.