Wahlen in Zweisimmen: Teil 1 – Dynamik im System ist ihm wichtiger Mit der Bisherigen Claudia Gautschi und einem Neuen will die SP zumindest ihren Sitz in Zweisimmen verteidigen. Für Parteipräsident Jean-Pierre Beuret zählt anderes wie Denkreife und Offenheit mehr. Svend Peternell

Für Jean-Pierre Beuret, Präsident der SP Zweisimmen, wäre ein Sitzgewinn «ein Erfolg, der mich freuen würde». Anderes zählt bei ihm aber mehr. Foto: Fritz Leuzinger

Die SP tritt mit der Bisherigen Claudia Gautschi (51, Pflegefachfrau) und dem neu für die Liste kandidierenden Markus Schmalz (67), der von 1999 bis 2019 Leitender Anästhesiearzt in Zweisimmen war, zu den Wahlen am 7. November an. Für Gautschi ist SP-Präsident Jean-Pierre Beuret (68) zuversichtlich, dass sie die Ernte für ihre gute Arbeit mit ihrer Vernetzung weit über die Gemeinde hinaus einfahren kann.

«Markus Schmalz ist krisenerprobt und weiss mit knappen Ressourcen Prioritäten zu setzen.» Jean-Pierre Beuret, Präsident der SP Zweisimmen

Markus Schmalz, der von auswärts kam und sich mit Frau und Kindern in Zweisimmen niedergelassen hat, attestiert Beuret viel berufliches und sachliches Wissen. Schmalz habe sich sowohl für die Notfalldienste, das Rettungswesen wie für die Operationen am Spital Zweisimmen eingesetzt. «Er ist ein stiller Wirker mit Bodenhaftung und Kompetenzen bei der Zusammenarbeit, die es in einem Exekutivgremium braucht. Ausserdem ist er krisenerprobt und weiss mit knappen Ressourcen Prioritäten zu setzen.»