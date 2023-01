Wegen Schneemangel – Dutzende Skigebiete wollen Staatshilfe – aber die ist schwer zu kriegen Bei der Arbeitslosenversicherung gibt es einen Paragrafen für den Fall, dass die Skilifte nicht laufen. Davon profitieren die Anbügler und Pistenfahrzeugfahrer mit ihren speziellen Arbeitsbedingungen. Konrad Staehelin

Stillstand: Anlagen in Sainte-Croix/Les Rasses im Waadtländer Jura. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Wegen des Schneemangels sind in vielen Skigebieten die Anlagen ganz oder grösstenteils geschlossen. Nun haben zahlreiche Bergbahnbetreiber bei ihren Kantonen in diesen Tagen Anträge gestellt, um für ihre Angestellten Kurzarbeitsentschädigung zu erhalten. So hat der Kanton Bern bis Mittwoch fünf Gesuche erhalten, im Wallis waren es 15, in Graubünden 13, in St. Gallen eines.