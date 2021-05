TV-Serie – Durst nach Disco Genau das, was das ausgehungerte Pandemie-Publikum braucht: «Halston» erzählt aus dem Leben des Modedesigners, der den Look der Siebzigerjahre prägte. Julia Werner

Coole Crew: Halston im Lackmantel (Ewan McGregor), umrahmt von seinen Freunden Joe Eula ( David Pittu), Liza Minnelli (Krysta Rodriguez) und Elsa Peretti (Rebecca Dayan). Foto: PD

Netflix ist mit «Halston», einem Fünfteiler über den wichtigsten amerikanischen Modedesigner Roy Halston Frowick, eine grossartige Modeerzählung gelungen, was einerseits am grandiosen Ewan McGregor in der Hauptrolle des exaltierten Narzissten liegt. Und andererseits an der geschickten Umschiffung gewisser Klippen, die Modefilme mit sich bringen.



Es ist ja so mit Mode-Filmen: Wenn das Augenmerk zu sehr auf dem Handwerk liegt, langweilt sich der nur am Rande modeinformierte Zuschauer. Wird das kreative Genie als labiles Psycho-Opfer ausgeleuchtet (so wie in «Yves Saint Laurent» aus dem Jahre 2014), bleibt der Modefan enttäuscht zurück.



Nichts davon ist den Machern der Verfilmung des Buchs «Simply Halston» passiert. Stattdessen liefern sie uns zunächst mal einen Ausflug ins New York der 70er-Jahre, auf den Gay-Strassenstrich, in makellos eingerichtete Townhouses und, natürlich, ins Studio 54. Hier wird Halston mit seiner Clique, der unter anderen Liza Minnelli, seine Muse und die spätere Tiffany-Designerin Elsa Peretti und sein windiger, Moustache tragender Liebhaber Victor Hugo angehören, zum Fixstern der New Yorker Nacht. Es ist ein Sog in die fabelhafte Welt des Dressing-up, in den Koste-es-was-es-wolle-Exzess, in die Freiheit. Also genau das, was das ausgehungerte Pandemie-Publikum gerade braucht.





Halstons Erfolgsrezept ist schnell verstanden: Er befreite die amerikanische Frau mit seinen fliessenden, drapierten Silhouetten, Cape-Designs und Ultrasuede-Outfits aus der Steifheit der amerikanischen Couture der 60er-Jahre und erfand nebenbei den Disco-Look. Spielerische Aufbruchstimmung – wann haben wir die eigentlich das letzte Mal so gespürt wie in dieser Serie?



Die Serie zelebriert einerseits das Freak-Auffangbecken, das Mode heisst. Und liefert andererseits die Zusammenfassung dafür, warum es das kreative Genie, das allein auf seine Vision vertraut, nicht mehr geben kann. Halston verkauft seinen Namen an einen Verpackungskonzern. Irgendwann steht sein Name auf Teppichen, Gepäck, einer Kaufhauslinie.



Halston-Entwürfe aus der Serie gibt es übrigens bald auf dem Luxusportal netaporter.com zu kaufen, es ist die erste Modekooperation für Netflix, und das sieht stark nach Testballon aus: Nicht mehr lange, dann kann man wahrscheinlich gleichzeitig netflixen und den virtuellen Warenkorb befüllen. Es ist, wie es ist: Mode ist Kunst und Konsumprodukt. Und steckt so in einem unlösbaren Dilemma.



«Halston», auf Netflix.

