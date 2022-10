Saisonvorschau Kultursoufflé Thun – «Durchsetzungsinitiative für Katzenvideos» Das Kultursoufflé startet im KKThun am 29. Oktober die neue Saison. Den Auftakt macht Renato Kaiser mit seinem Programm «Hilfe». pd/sft

Renato Kaiser, Slam-Poet, Satiriker und Komiker, eröffnet am 29. Oktober im Kultur- und Kongresszentrum KKThun die Saison 2022/23 des Veranstalters Kultursoufflé. Foto: PD

Das Kultursoufflé startet mit Zuversicht in die neue Saison, wie der langjährige Thuner Kulturveranstalter in seiner Medienmitteilung schreibt. «Das Wort ist berechtigt, denn die zwei Jahre Corona haben manches verändert», sagt Mediensprecher Kurt Keller. «Ein grosser Teil des Publikums scheint es sich zu Hause bequem eingerichtet zu haben und fehlt», ergänzt er. Der Trend zur Eventkultur sei hingegen ungebrochen: «Man geht oft dorthin, wo alle hingehen: an das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest oder an die Konzerte im Letzigrund oder an andere Grossveranstaltungen.»