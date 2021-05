300 Jahre Schloss Jegenstorf – Durchs Schloss mit Aristokraten und einem Affen In einer lebhaften Sonderausstellung wird gefeiert, dass vor 300 Jahren die Burg zum Prunkschloss wurde. Helen Lagger

Mon Dieu, ein Affe: Papierene Figuren hauchen der Schlossgeschichte Leben ein. Foto: pd

«Jegenstof dieser schöne Fleck Erde», schrieb Albrecht Friederich von Erlach (1696–1788) in sein Tagebuch, als er die Burg – sie stand damals schon mehr als ein halbes Jahrtausend – kaufte und zu einem eleganten Barockschloss umbaute.

Nun hat der Aristokrat seine Sprache wiedergefunden. In der Sonderausstellung «Wahrhaft fantastisch! 300 Jahre Barockschloss» folgt die Besucherin verschiedenen Stationen, in denen mit Figurinen aus Papier wichtige Momente der Schlossgeschichte nachgestellt werden. Mithilfe eines QR-Codes kann man hören, was diese «sprechen» beziehungsweise was ihnen in den Mund gelegt wurde.

Fakten und Geplänkel

Museumsleiterin Murielle Schlup, die diese Schau Corona-bedingt um ein Jahr verschieben musste, hat die Dialoge selbst geschrieben und dabei historische Fakten mit erfundenem Geplänkel kombiniert. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind Laien, was aber nicht weiter stört. Auf die bewusste Mischung von Fiktion und Wahrheit spielt der Ausstellungstitel «Wahrhaft fantastisch!» an.

Wir beginnen unseren Rundgang, der aus insgesamt dreizehn Stationen besteht, an einer prächtig gedeckten Tafel. Hier begegnen uns ein Vater und sein Sohn alias der junge Albrecht Friederich von Erlach, der nach einer damals in diesen Kreisen üblichen «Grand Tour» durch die Welt Zukunftspläne hegt: Er hat sowohl ein Auge auf das Fräulein von Rümligen geworfen wie auch aufs Schloss Jegenstorf, wo er sich mit ihr niederlassen möchte. «Excellent», findet das der Vater, denn das Fräulein von Rümligen gilt als Enkelin des Schultheissen Samuel Frisching als gute Partie.

So folgt dann auch nahtlos der Heiratsantrag auf der nächsten Station. Hier haben die gänzlich aus Papier geschaffenen Figurinen der belgischen Designerin und Künstlerin Isabelle de Borchgrave einen noch imposanteren Auftritt.

Schmuckdieb und Bankenkrise

Vor dem mit einem prunkvollen Spiegel gekrönten Kamin macht Albrecht seiner Angebeteten den Hof. Ein kleines, ebenfalls aus Papier gefertigtes Äffchen macht den Affen: Es streckt den Turteltauben eine Rose entgegen. Murielle Schlup erklärt, wie «wahrhaft fantastisch» sie zu diesen barocken Figurinen gekommen ist.

Sie seien 2012 für den 300. Geburtstag von Friedrich des Grossen für das Neue Palais in Potsdam-Sanssouci als Auftragsarbeit geschaffen, erklärt Schlup. Dort wurde das von Friedrich des Grossen eigens geschriebene Stück «Der Modeaffe» inszeniert. Sie habe zufällig im Rahmen eines Museumstages Samuel Wittwer, den Kurator dieser Ausstellung, kennen gelernt. Er bot ihr die Figurinen als Leihgabe an, «und ich habe sofort zugeschlagen», so die Museumsleiterin. «Sie eignen sich perfekt, um unsere Schlossgeschichte zu erzählen.»

Und natürlich passt die im «Modeaffen» beschriebene Eitelkeit auch wunderbar zu Albrecht Friedrich von Erlach, der wohl auch manchen Trends folgte und sich seiner Wirkung sehr bewusst war. Nächste Station: Der Vertrag zwischen den beiden Vermählten wird im Beisein des Vaters von Albrecht unterzeichnet, dem Hieronymus von Erlach.

Doch Susanna Margaretha Frisching von Rümligen war wohl doch keine so gute Partie, wie man wenig später erfährt. Sie klagt ihrer besten Freundin, dass ihr Vater, Mitbegründer der infolge der Bankenkrise von 1720 liquidierten Bank Malacrida & Cie., viel Geld und seinen guten Ruf verloren hatte. Und auch der hier anwesende Papagei weiss bereits davon: «Malacrida!», schreit er gleich dreimal. «Der Name der Bank ist zum Schimpfwort geworden und bedeutete im Zuge der Krise so etwas wie ‹verflucht›, erklärt Schlup.

Mon Dieu!

«Mon Dieu! Zum Glück habe ich noch meinen Schmuck», lässt uns die Dame des Hauses wissen. Dass dieser gestohlen wurde – möglicherweise von einem Koch –, gehört ebenfalls zu den Fakten der Schlossgeschichte. Später liegt Madame im Wochenbett, während der Ehemann am Schlüsselloch horcht. Dessen Eitelkeit wird bei einer Szene wiederaufgenommen, bei der er sich mit geschwellter Brust voller Abzeichen malen lässt.

Albrecht Friederich von Erlachs Blick durchs Schlüsselloch. Foto: pd

«Papperlapapp, Hauptsache, es sieht gut aus», lautet sein Motto. Dass auch seine Bibliothek mehr Staffage als sonst was ist, erinnert an heutige Gecken, die sich gerne mit Büchern, die sie nie gelesen haben, schmücken. «Albrecht Friederich von Erlach war wohl nicht wahnsinnig belesen, aber taktisch geschickt», so Schlup. «Er brachte es zum Schultheissen, was sehr wichtig war, wenn man zur Machtelite gehören wollte.» Am Ende des Rundgangs heisst es Abschied nehmen. Der mittlerweile erwachsene Sohn von Albrecht Friederich von Erlach verkauft das Schloss. Seiner Frau, einer Engländerin, hat es angeblich nicht gefallen in Jegenstorf. Quel dommage!

