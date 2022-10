Wahlen in Madiswil – Durchbricht eine Frau die Männerbastion? Sieben Männer regieren derzeit das Linksmähderdorf. Bei den anstehenden Wahlen treten zwar drei Frauen an, sie dürften es aber schwer haben. Tobias Granwehr

Gemeindepräsident Ulrich Werren (Freie Wähler) hat sein Amt für weitere vier Jahre auf sicher. Niemand wollte sich gegen ihn zur Wahl stellen. Archivfoto: Olaf Nörrenberg

Gut möglich, dass nach den Gemeinderatswahlen am 23. Oktober in Madiswil alles beim Alten bleibt: Alle sieben bisherigen Ratsmitglieder wollen weitermachen. Das reine Männergremium könnte also ab 2023 weitere vier Jahre die politischen Geschicke im Linksmähderdorf leiten. Oder schafft doch eine Frau den Sprung in die Exekutive und durchbricht damit die Männerbastion?