Selbsthilfegruppe im Oberland – Durchatmen für Betroffene von Ausgrenzung Esther Balthasar aus Heimenschwand und Doris Bussmann aus Arth SZ haben den Verein Betroffene von Narzissmus und Mobbing gegründet.

Die Vereinsgründerinnen Doris Bussmann (l.) und Esther Balthasar. Foto: PD

Es fängt oft mit Äusserungen in der Familie, in der Beziehung oder der Arbeitswelt an. Oft wissen Betroffene nicht, was mit ihnen geschieht und sie strengen sich noch mehr an, alles recht zu machen, um akzeptiert und anerkannt zu werden. Solche Sticheleien und Seitenhiebe nehmen dadurch mehr zu. Die Betroffenen leiden unter fehlendem Mitgefühl, sie erleben oft Erniedrigungen, Beschimpfungen und Ausgrenzung und sehen kaum einen Ausweg aus dieser Situation. Sie hoffen, dass das Plagen aufhört und es eines Tages besser wird.

So umschreiben es Doris Bussmann aus Arth SZ und Esther Balthasar aus Heimenschwand vom neu gegründeten Verein Betroffene von Narzissmus und Mobbing. Der Verein ermöglicht Betroffenen und ehemals Betroffenen, sich in einem geschützten Rahmen auszutauschen, sich zu stärken und durchatmen zu können.

Erstes Treffen am 22. November

Esther Balthasar und Doris Bussmann sind beide ehemalige Betroffene von Narzissmus und Mobbing. Sie haben sich aus ihren toxischen Situationen befreit. Als Coaches und Mediatorinnen begleiten beide seit Jahren erfolgreich Personen, die unter narzisstischen oder mobbenden Menschen gelitten haben. Sie haben durch ihre Arbeit tiefen Einblick in die Not der Betroffenen erhalten wie auch die Ratlosigkeit und Betroffenheit der Angehörigen miterlebt.

Der Verein für Betroffene von Narzissmus und Mobbing richtet sich an betroffene Menschen im ganzen Kanton und stellt sein Angebot auch kantonsübergreifend zur Verfügung. Am Dienstag, 22. November, um 19 Uhr findet in Steffisburg, Bahnhofstrasse 57, das erste Treffen statt. Die Selbsthilfegruppe trifft sich in regelmässigen Abständen von drei bis vier Wochen. Die Treffen sind unentgeltlich. Ein Unkostenbeitrag kann freiwillig geleistet werden.

pd/sp

