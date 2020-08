Das Wohlbefinden unheilbar kranker Menschen an ihrem Lebensende steigern – das ist das Ziel Ihrer Forschung. Welche Mängel gibt es aktuell bei der Palliative Care?

Corina Caduff: Palliative-Care-Stationen sind zunehmend in Spitälern untergebracht. Natürlich ist in diesen Stationen medizinische Infrastruktur notwendig. Doch Sterbende haben darüber hinaus Bedürfnisse, die ein Spitalzimmer nicht unbedingt bieten kann, zum Beispiel schön gestaltete Räume. Wer ein Bein gebrochen hat, muss nicht in einem fantastisch designten Zimmer liegen. Die Befindlichkeit im Sterbeprozess ist aber eine andere.