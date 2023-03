Eis- und Mixed-Klettern in extremis – Durch die überhängende «Hall of Fame» Yannick Glatthard durchstieg in Kandersteg als Erster eine neue Mixed-Kletterroute an der Allmenalp – eine der weltweit schwierigsten Routen überhaupt. Bruno Petroni

Wo sich kein «normaler» Mensch mehr halten kann: Yannick Glatthard in der Überhängenden, gesichert durch Ron Koller. Foto: Diego Schläppi

Die Erstbegehung am absoluten Limit bedurfte die Kraft und Fähigkeit des zweifachen Weltmeisters: Yannick Glatthard ist der erste Athlet, der die mit Schwierigkeiten gespickte Route «Hall of Fame» an der Kandersteger Allmenalp über elf Seillängen erfolgreich gemeistert hat. Die Route liegt übrigens 400 Meter weiter südlich der Stelle, wo vor zwei Wochen bei einem grossen Felssturz 20’000 Kubikmeter Gestein ins Tal gestürzt sind.