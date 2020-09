Köniz gewinnt Cupspiel – Dürrenast verpasst Sensation gegen Köniz Der FC Dürrenast aus der 3. Liga unterliegt in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups dem FC Köniz aus der Promotion League 1:5. Vor allem in der ersten Halbzeit boten die Thuner dem Favoriten Paroli. Yannis Lüthi

Yannis Rohrbach bringt den FC Dürrenast im Cupspiel gegen den FC Köniz mit 1:0 in Führung. Foto: Patric Spahni

Erstmals seit 19 Jahren stand der FC Dürrenast wieder in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups. Nach zwei Siegen in der Qualifikation wurde der Traum für den Thuner 3.-Ligisten war. Obwohl die Clubs aus der Raiffeisen Super League erst in Runde 2 in den Wettbewerb einsteigen, wurde dem FC Dürrenast ein attraktiver Gegner zugelost – der FC Köniz aus der Promotion League. «Wir sind froh, ist es Köniz geworden. Den Klub kennt man im Dürrenast und viele ehemalige Spieler von Thun spielen in den Reihen der Berner», meinte Co-Präsident Roger Schüpbach. Rund 500 Zuschauer fanden den Weg zum Spiel, vor dem die Ausgangslage nicht unterschiedlicher hätte sein können. Währendem das Heimteam nichts zu verlieren hatte, war die Erwartung beim FC Köniz klar: Ein Sieg musste her.

Frecher Start von Dürrenast

Zwar waren es die Berner Vorstädter, welche die ersten Halbchancen verbuchen konnte, doch die Schützlinge von FCD-Trainer Markus Seiler kamen gut ins Spiel. Sie hatten in der 14. und in der 15. Minute zwei gute Chancen. In der 25. Minute erzielte Yannis Rohrbach den Führungstreffer für Dürrenast. Erst kurz vor der Halbzeit liess Köniz in Person von Nicolas Boss seine Klasse aufblitzen. Ein strammer Schuss in die linke untere Torecke führte zum Halbzeitstand von 1:1. «Dürrenast war in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Ich habe meinen Jungs in der Pause gesagt, dass wir ruhig bleiben müssen. Die Chancen würden schon noch kommen und so war es dann auch», sagte Köniz-Coach Silvan Rudolf.

Grosser Jubel nach dem Führungstor des FC Dürrenast. Foto: Patric Spahni

Fokus auf Liga

In der zweiten Hälfte waren die Verhältnisse dann klar. Köniz erzielte kurz nach Wiederanpfiff das 1:2 und erhöhte mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten auf 1:4. Das Heimteam steckte nicht auf und präsentierte sich bis zum Ende hin von seiner besten Seite. In der 89. Minute kam es noch zum 1:5, welches das Schlussresultat bedeutete. Köniz erledigte die Pflicht und der FC Dürrenast konnte sich trotz der Niederlage erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb verabschieden. «Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Nach dem Cup-Abenteuer müssen wir uns jetzt sofort auf die Meisterschaft fokussieren», resümierte Seiler. Auf Köniz wartet in der zweiten Hauptrunde des Schweizer Cups nun der FC Vevey United (1. Liga)