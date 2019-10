Dürfen wir stören?

Sie erzählt etwa von Walentina Tereschkowa, der ersten Frau im Weltall, als Metapher für beschönigte Geschichtsschreibung oder von Auguste Wenzel, einer Berliner Märzgefallenen von 1848, über deren Rolle sich nur spekulieren lässt. Von Calamity Jane, einer trunksüchtigen und bärbeissigen Wildwestheldin, die über das heutige Trump-Amerika nachdenken lässt. Und die Erzählung über den Sexroboter Harmony schürft nach der Einsamkeit in einer technologisierten Welt.

All diese Geschichten sind in sprachgewaltige Balladen verpackt, in denen von Graffenried nonchalant vom Deutschen ins Englische, ins Berndeutsche, ins Russische und ins Französische wechselt. Die Sprachen gehen ineinander über. Da reimt sich auch mal «labia» auf «austauschbar». Beim Zuhörer entsteht dabei eine wilde Bilderflut, die die bekannte Welt aus den Angeln hebt und neu zusammensetzt.

Suche ist Programm

Getragen werden diese Geschichten von Robert Aeberhards virtuosen Klangcollagen. Er hat nicht nur Störgeräusche aller Art, sondern auch von Simon Rupp und Kevin Chesham live eingespielte Instrumentals neu zusammengesetzt. Es gibt gemächliche Electropop-Beats, Rockriffs, New-Wave-, Synthie-Pop- und Jazzelemente. Mal erinnern die Stücke an ein Hörspiel, mal klingen sie gar wie aus einem Musical, dann sind es wieder nahezu klassische Bluessongs. Und immer surren, rauschen oder brummen diese Geräusche mit, die tief in den Liedern vergraben liegen. Musik und Text ergänzen sich dabei wunderbar, ohne sich zu konkurrieren.

Hört man den beiden Künstlern zu, wie sie in ihrem Bandraum von ihrer Arbeit sprechen, wird bald klar, dass gerade diese Suche das eigentliche Programm von Fitzgerald & Rimini ist. Beide suchten in ihren Künsten immer schon die Vermischung, waren selber Stören­friede in ihren Genres.

Die Arbeit gestaltet sich dabei nicht immer gleich, wie sie erzählen. Manchmal gibt es zuerst den Text, dann zuerst die Musik. Ein Rahmen ist immer da. Oftmals bildet ein gemeinsames Erlebnis oder eine gemeinsame Reise die Basis

Danach braucht es aber einen intensiven Austausch über die Inhalte. Ein stetiges gegenseitiges Befragen. Ihre Kunst ist ein fortwährendes Ausloten und Überwinden von Grenzen, eine Selbstbefragung auch, eine Verortung, ein Tüfteln an Vermischungen und Verzahnungen, eine Suche nach, ja, vielleicht, nach neuen Definitionen.

Fitzgerald & Rimini: «50 Hertz» (Der gesunde Menschenversand) / Plattentaufe: Bee-Flat-Saison­auftakt: So, 13.10., 20.30 Uhr,Turnhalle Progr, Bern.