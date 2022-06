Cancel Culture in der Küche – Dürfen Weisse mexikanische Tacos drehen? Kochen ist in seiner Allgegenwart und Komplexität ein permanenter Akt kultureller Aneignung. Das ist durchaus positiv zu verstehen. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Silvia Milanova/Getty Images

In der Graphic Novel «Get Jiro: Blood and Sushi» wird die Idee, um die es in dieser Kolumne gehen soll, bis zur letzten Konsequenz durchdekliniert. Ein japanischer Sushi-Meister, der im früheren Leben Geldeintreiber der Yakuza war, taucht so tief in die Regeln und Zwänge der Zubereitung von Sushi ein, dass er einem Kunden, der bei ihm California Rolls bestellt, kurz entschlossen den Kopf abschlägt.