Neun Antworten zu Lockerungen – Dürfen Chöre wieder singen, ist der Streichelzoo bald offen? Der Bundesrat plant Lockerungen. Was darf man wieder im Kanton Bern und was nicht? Die Antworten auf neun Fragen. Benjamin Lauener , Michael Feller

Darf ich nun wieder ins Fussballtraining? Diese und andere Fragen stellen sich derzeit. Cartoon: Max Spring

Was darf man ab 1. März und was noch nicht? Das ist derzeit die grosse Frage. Auch im Kanton Bern.

Der Bundesrat will die Corona-Massnahmen lockern. Eine erste Tranche der neuen Regeln soll am 1. März in Kraft treten. Jedoch sind die Lockerungen noch nicht beschlossene Sache. Sie müssen zuerst in der Vernehmlassung vor den Kantonen bestehen. Danach können die Lockerungen noch abgeschwächt oder ausgeweitet werden. Der definitive Entscheid des Bundesrats fällt am 24. Februar. Gesetzt den Fall, dass die Regeln nicht mehr verändert werden, gelten im Kanton Bern ab März folgende Maximen: