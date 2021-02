Kolumne zum Corona-Koller – Düreschnufe Fragen, sich selber hinterfragen – und nicht zwingen Antworten kriegen oder finden. Kolumnist Martin Lüthi hat einen Weg gefunden, mit der Situation umzugehen. Martin Lüthi

Donnerstag. Es ist halb vier Uhr in der Früh, ich setze eine Kanne Kaffee auf. Vor dem einen Küchenfenster am Waldrand im Schnee streiten laut zwei Füchse um ein Weibchen. Es ist Paarungszeit. Vor dem anderen Küchenfenster auf der Ebene scharren zwei Hirsche auf der Suche nach Nahrung Löcher in den Schnee. Mein Tag beginnt. Horrenbach schläft noch, aber nicht mehr lange. Bald gehen auf den Höfen die ersten Lichter an.

Drei Stunden Schreiben sind angesagt, wie fast jede Nacht; drei Stunden volle Konzentration, dann stehen die Kinder auf. Wenn ich wegen Corona schon keine Ausstellung habe und kein Auftritt auf dem Programm steht, dann schreibe ich wenigstens. «Wann steht ihr Künstler endlich auf?», wurde ich neulich gefragt. Wogegen sollte ich mich auflehnen? Ich will nur eines, das Ende der Pandemie. Ich schweige und beteilige mich nicht an der Empörungsgesellschaft.