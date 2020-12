Langenthaler Wortgeschichten – Düppig Halb daneben ist fast getroffen: An dieser Stelle interpretiert Stadtliterat Alexander Estis Mundartwörter auf seine Weise. Alexander Estis

Düppig hängen diese überreifen Früchte von den Gewächsen herab. Illustration: PD / Alexander Estis

Rasmus beobachtete, wie Esmeralda sich sanft auf den Sand niederlegte; ihre Haut glänzte samten, golden funkelten ihre Armreife. Hier, in dieser Oase, gab es alles, was sie begehrte: Die Palmen spendeten Schatten, aus einem Quell sprudelte rauschend das Wasser, violett-grüne Vögel mit merkwürdig aufgerichteten Federn liessen verhaltene, wohllautende Lieder vernehmen, und überreife Früchte hingen düppig von den fremdartig verschlungenen Gewächsen herab. Hier gab es alles, was Esmeraldas Herz begehren konnte.

Doch zu sehr erhitzte Esmeraldas Anblick das Blut in Rasmus’ Adern; auch störte sich sein nordische Kargheit gewohntes Auge an dieser exotischen Exuberanz. «Esmeralda», rief er aus, «hier ists mir zu düppig!»