15 Tore im Spitzenkampf – Dudovic entscheidet Krimi Zum Start der Master Round ist Leader GC von den beiden Berner Spitzenclubs Floorball Köniz und Wiler-Ersigen getestet worden. Adrian Lüpold

Wilers Michal Dudovic erzielte gegen Leader GC das 8:7 in der Verlängerung. Foto: Marcel Bieri

Stresstest für Leader GC im Unihockey der Männer: Der aktuelle Schweizer Branchenprimus wurde zum Start der Master Round gleich von zwei Berner Spitzenclubs herausgefordert.

Am Samstag testete Floorball Köniz die Form des Leaders in Zürich, erwischte dabei aber einen ungünstigen Start und lag schon nach 14 Minuten mit 0:3 im Hintertreffen. Die Berner Vorstädter kamen noch im ersten Drittel auf 2:3 heran, die Hoffnungen auf Punkte schwanden indes während des mittleren Spielabschnitts: GC erzielte vier Tore und legte die Basis für den 8:4-Sieg.

Die Resultate: Infos einblenden Männer. Master Round. Samstag: GC - Floorball Köniz 8:4. Rychenberg Winterthur - Wiler-Ersigen 3:7. Malans - Zug 6:3. - Sonntag: Floorball Köniz - Malans 6:4. Wiler-Ersigen - GC 8:7 n.V. Zug - Rychenberg Winterthur 5:4. – Rangliste: 1. GC. 2. Wiler-Ersigen. 3. Floorball Köniz. 4. Malans. 5. Zug. 6. Rychenberg Winterthur. – Challenge Round. Samstag: Tigers Langnau - Chur 5:7. Uster - Thun 7:6. Sarnen - Waldkirch - St. Gallen 6:7. – Sonntag: St. Gallen - Tigers Langnau 6:5. Thun - Sarnen 11:4. – Rangliste: 7. Chur. 8. Tigers Langnau. 9. St. Gallen. 10. Uster. 11. Thun. 12. Sarnen. – Frauen. NLA. Master Round: Zug - Kloten-Dietlikon 4:1. Chur - Emmental Zollbrück 2:8. – Rangliste: 1. Kloten-Dietlikon. 2. Chur. 3. Skorpion Emmental Zollbrück. 4. Wizards Bern Burgdorf. 5. Zug. – Challenge Round: Laupen ZH - Unihockey Berner Oberland 4:3. Riders - Rychenberg Winterthur 3:6. – Rangliste: 6. Rychenberg Winterthur. 7. Laupen ZH. 8. Unihockey Berner Oberland. 9. Frauenfeld. 10. Riders.

«Wir spielten mit zu wenig Härte in den Zweikämpfen, machten zu viele Fehler und waren nicht effizient», erklärte Goalie Patrick Eder. Nur knapp 24 Stunden später sah die Welt für die Berner indes schon wieder besser aus: Beim Heimspiel gegen Malans zeigte sich Floorball Köniz als gut funktionierendes Kollektiv und siegte 6:4. «Die zwei Spiele waren wie Tag und Nacht. Heute waren wir bereit und konnten die Fehler vom Spiel gegen GC gut ausmerzen», sagte Eder.

Wiler-Ersigens Krimi

Auf deutlich mehr Widerstand als gegen Köniz, stiess Leader GC am Sonntag gegen-Wiler-Ersigen. Die Unteremmentaler, die sich tags zuvor beim 7:3-Erfolg in Winterthur warm gespielt hatten, verwickelten die Zürcher in ein aufregendes und hochstehendes Spiel, das am Ende in einen Krimi mündete.

Jedes Drittel endete ausgeglichen, nie gelang es einem Team mit mehr als einem Treffer davonzuziehen. Als Radek Sikora drei Minuten vor Schluss mit einem spektakulären Volley das 7:6 schoss, schnupperte Wiler am Sieg. Claudio Laely traf aber nur 9 Sekunden später zum 7:7 und erzwang die Verlängerung.

In der Extrazeit unterstrich Wilers Stürmer Michal Dudovic seine herausragende Form. Der Slowake buchte mit seinem dritten Tor das 8:7 und beendete den Lauf von GC. Die Zürcher bleiben trotzdem Leader, neuer Tabellenzweiter ist nach der Doppelrunde der SV Wiler-Ersigen, welcher Köniz auf Rang 3 verdrängte.

Coup der Skorps

In der Challenge Round erlebten die Unihockey Tigers Langnau gleich zwei Dämpfer: Die Emmentaler verloren sowohl am Samstag zuhause gegen Chur (5:7), als auch am Sonntag auswärts in St. Gallen (5:6). Der UHC Thun verlor derweil seine erste Partie des Wochenendes in Uster 6:7, spielte sich aber 24 Stunden später gegen den Letzten Sarnen den Frust über die knappe Niederlage vom Leib und deklassierte den Tabellenletzten 11:4.

In der Master Round der Frauen trumpften die Skorps Emmental Zollbrück im grossen Stil auf: Die Emmentalerinnen gewannen in Chur deutlich 8:2 und untermauerten ihre Ambitionen für diese Saison. Während die Wizards Bern Burgdorf in der Master Round nicht im Einsatz standen, verlor in der Challenge Round UH BEO bei Laupen ZH 3:4.