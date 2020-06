Schwarzer rettet Weissen – «Du tust einfach, was du tun musst» Das Bild geht um die Welt: In London trägt ein schwarzer Aktivist einen verletzten Gegendemonstranten aus dem Getümmel. Jetzt wird Patrick Hutchinson als Held gefeiert.

Inmitten von Auseinandersetzungen in London: Patrick Hutchinson bringt einen Gegendemonstranten in Sicherheit. Foto: Dylan Martinez, Reuters

Es ist ein Foto, das derzeit um die Welt geht: Den Blick entschieden nach vorn gerichtet, trägt ein Schwarzer einen weissen Unbekannten auf seiner Schulter an Polizisten vorbei. Weitere Personen versuchen, den Mann vor Schlägen abzuschirmen. Das Beeindruckende an dieser Geste: Der Unbekannte soll ein Rechtsextremer sein sowie Teil der Gegendemonstranten, welche sich am vergangenen Wochenende in London mit «Black Lives Matter»-Demonstranten ein Scharmützel geliefert hatten.

Geschossen hat das Bild der Reuters-Fotograf Dylan Martinez. Dieser war am vergangenen Wochenende in London vor Ort, als die «Black Lives Matter»-Proteste in die nächste Runde gingen. Wie die Nachrichtenagentur schreibt, wurden die Proteste zunehmend gewalttätiger, es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Gegendemonstranten und Demonstranten. «Ich sah ein Gerangel und jemanden, der zu Boden fiel», berichtete Martinez über die Geschehnisse im Zentrum der Londoner Innenstadt.

In das Gerangel involviert war offenbar auch der weisse Unbekannte auf dem Foto, welcher sich Verletzungen im Gesicht zuzog. Im Eifer des Gefechts schritt Patrick Hutchinson, mehrfacher Familienvater und Personal Trainer, zusammen mit Freunden ein. «Es war ziemlich hektisch, fast wie bei einer Massenpanik», sagte Hutchinson dem britischen Fernsehsender Channel 4 News. «In so einer Situation denkst du aber nicht daran, du tust einfach, was du tun musst.»

Unverhoffte Hilfe: Ein Teilnehmer der Gegenproteste entkam einem Gerangel dank der Hilfe des «Black Lives Matter»-Aktivisten Patrick Hutchinson nur mit wenigen Verletzungen im Gesicht. Foto: Dylan Martinez, Reuters

Er habe den Unbekannten auf seine Schultern gepackt und sei Richtung Polizei marschiert, umgeben von weiteren Mitdemonstranten und Freunden, welche den Mann vor weiteren Angriffen zu schützen versucht hätten, so Hutchinson. Die Rolle des Helds will er deshalb auch nicht für sich allein beanspruchen. «Ich war einfach derjenige, auf den die Kameras gerichtet waren», sagte Hutchinson. «Es war eine Teamarbeit. Ohne all diejenigen, die versucht hatten, uns zu schützen, wäre ich wahrscheinlich auch niedergetrampelt worden.»

«Hätten die drei Polizeibeamten daran gedacht, einzugreifen, wäre George Floyd heute noch am Leben.»

Er habe es nicht per se für den Unbekannten gemacht, erzählte Hutchinson. «Ich habe es vor allem für die jungen Männer und Frauen der ‹Black Lives Matter›-Proteste getan. Ich wollte nicht, dass ihre Namen durch so einen Vorfall getrübt würden.»

Nebst der Verhinderung von Negativschlagzeilen hat das beherzte Eingreifen jedoch auch Symbolcharakter für Hutchinson. «Wenn die anderen drei Polizeibeamten, die zum Zeitpunkt der Ermordung von George Floyd herumstanden, darüber nachgedacht hätten, einzugreifen und ihren Kollegen davon abzuhalten, wie wir es taten, wäre George Floyd heute noch am Leben.»

George Floyd war am 25. Mai in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota nach einer Verhaftung durch einen weissen Polizisten verstorben. Der Fall sorgte wegen der auf Video festgehaltenen brutalen Vorgehensweise des Polizeibeamten für heftige Kritik an der Polizei und löste weit über die US-Grenze hinaus Anti-Rassismus-Proteste aus.

In den sozialen Netzwerken und in zahlreichen Medien zirkuliert seither das Bild Hutchinsons mit dem geschwächten Gegendemonstranten auf der Schulter. «Ein Nationalheld – so sieht Menschlichkeit aus», twitterte die britische Labour-Politikerin Claudia Webbe. David Lammy von der Labour-Partei in Tottenham schrieb dazu: «Es ist einfach, sich auf die schlimmsten Instinkte menschlichen Verhaltens zu konzentrieren. Aber es ist wichtig, dass wir auch das Beste feiern.»

( sho )