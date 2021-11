Am 1. Dezember nimmt der 43-Jährige seine Arbeit als Geschäftsführer beim SC Langenthal auf. Chatelain spricht über den Abschied aus Bern und die Perspektiven im Oberaargau.

(lacht) Das müssen andere beurteilen. Was ich sagen kann: Mir hat jede Aufgabe im Bereich Eishockey viel Spass gemacht. Und wenn du Spass hast, setzt du dich mit Überzeugung für die Sache ein – egal in welcher Position.

Was befähigt Sie, CEO eines Eishockeyunternehmens zu sein?

Ich habe als theoretischen Background einen Master in Betriebswissenschaft. Aber das ist höchstens die Basis, nicht die grundsätzliche Befähigung. In den letzten Jahren habe ich viel Erfahrung im Sportmanagement gesammelt, in der Privatwirtschaft gearbeitet, war Geschäftsführer bei Langenthals Nachwuchs, kurz: Ich habe viel gesehen und Lehrblätze gemacht. Mein Rucksack ist für diese Aufgabe sehr gut gefüllt.