Sängerin Priya Ragu im Porträt – Du sollst in der Schweiz nicht auffallen, mahnte ihr tamilischer Vater … … heute macht Priya Ragu international Karriere. Der Aufstieg der Popmusikerin aus Bazenheid im Toggenburg war dabei so hürden- und tränenreich, dass es für ein Hollywood-Drehbuch reicht. Christof Gertsch (Das Magazin)

Die Schweiz ist noch nicht ready für Priya Ragu. Warner Music schon. Foto: Tami Aftab

In der Regel beginnen Geschichten nicht am Ende. Aber diese hier muss man vom Ende her erzählen. Nur so versteht man, dass das Ende schon im Anfang steckt – und dass das unmöglich Zufall sein kann.