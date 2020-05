Wort zum Sonntag – Du bist nicht alleine! Pfarrerin Renate Häni Wysser über ein früheres Gottesdienstthema, das plötzlich zur Verheissung wurde. Renate Häni Wysser

Vor genau zwei Monaten, am Sonntag, 15. März, gestaltete ich gemeinsam mit jungen Menschen einen Gottesdienst in der Thuner Markuskirche. Es war der letzte Gottesdienst, den wir in unserer Kirchgemeinde noch gemeinsam feiern konnten. Am nächsten Tag beschloss der Bundesrat den Ausnahmezustand.

Das Thema dieses Gottesdienstes war «You are not alone! – Du bist nicht alleine!». Mein junges Team hatte sich drei Monate vorher für dieses Thema entschieden. Und zu was für einer Verheissung wurde es nun inmitten dieser aussergewöhnlichen Corona-Zeit.