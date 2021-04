Freilichttheater in Aeschiried – «Ds Chüejerglüt» ist erneut abgesagt Zum zweiten Mal in Folge muss das Freilichttheaterstück «Ds Chüejerglüt» der Theatergruppe Allmi pandemiebedingt abgesagt werden.

Christian Däpp, Bergbauer und Theaterautor, vor der Sennhütte auf der Aeschiallmi. Foto: Ursina Humm

Die im Jahr 2020 auf heuer verschobene Aufführung des Theaterstücks «Ds Chüejerglüt» von Christian Däpp findet auch in diesem Sommer nicht statt. «Nach reiflicher Abwägung und verschiedenen Abklärungen hat sich das OK entschlossen, die im Juli vorgesehenen zwölf Aufführungen abzusagen», heisst es in einer Mitteilung des OK.

Die finanziellen Risiken wären durch Corona-Hilfsgelder zwar grösstenteils abgesichert gewesen. Das Stück einzustudieren und die Infrastruktur aufzubauen, mit dem Risiko, im letzten Moment wegen der Pandemiesituation doch absagen zu müssen, «dazu hat das OK keine genügende Motivation gefunden». Wie es mit dem Freilichttheater weitergeht, soll im Spätherbst entschieden werden.

PD

