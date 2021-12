Schulschliessung vor Weihnachten – Druck auf Bildungsdirektorin Häsler steigt Eltern, Schulen und Parteien kritisieren die vorzeitige Schulschliessung vor Weihnachten als «halbherzige» Aktion. Naomi Jones Simon Wälti

Auf Rückfragen aus dem Publikum deutet die kantonale Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) an, dass die Schulen vor Weihnachten noch früher zugehen könnten. Foto: Christian Pfander

Am Dienstag, dem 21. Dezember, ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Das hat die kantonale Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) am Freitag vor den Medien verkündet. Sie reagiert damit auf die steigenden Corona-Fallzahlen in der Volksschule. In der Schulwoche vom 29. November bis zum 3. Dezember seien knapp 700 Schulkinder positiv getestet worden. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle vor einem Jahr seien es nur 200 gewesen, sagte sie.

Die drei Ferientage vor Weihnachten sollen die Gesundheit der Kinder, ihrer Familien und des Schulpersonals schützen. Die Familien hätten dadurch mehr Zeit, allfällige Symptome zu erkennen und sich vor dem Fest testen zu lassen.