Was wir lesen – Dror Mishani: «Drei» Unser Autor mag Krimis nicht besonders; Angst jagen sie ihm schon gar nicht ein. Bis er dieses teuflische Buch las. Finn Canonica (Das Magazin)

Foto: DM

Ich lese keine Kriminalromane. Der Grund ist der, dass ich zu faul bin, um Probleme lösen zu wollen (wer ist der Täter oder die Täterin?), die gar nicht existieren würden, wenn sie sich nicht jemand ausgedacht hätte. Aber ich weiss, dass viele Leute Krimis geradezu verschlingen, und regionale Krimis mit lokalen Ermittlern sind heute für Reisende das, was früher der Baedeker war.

Die Kommissare oder Kommissarinnen in den modernen Krimis sind oft Personen, die selbst viele Probleme haben. Die Lesenden sollen denken, dass nur ein schmaler Grat den anständigen Menschen vom Verbrecher trennt. Vielleicht ist es auch das, was an dem Genre so fasziniert. Auf den Buchrücken von Krimis stehen Blurbs wie «atemberaubend spannend» oder «Das Blut gefriert Ihnen in den Adern».