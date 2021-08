Ortsplanungsrevision Thun – Droht nun das grosse Abwarten? Demnächst beginnt eine Phase, in der in Thun zwei verschiedene Baureglemente gelten. Wie lange die Phase andauert, ist unklar. Bauwillige dürften mit Projekten zuwarten. Gabriel Berger

Zwei Bauarbeiter während der Arbeit auf einer Baustelle (Symbolbild). In Thun gelten demnächst während einer bestimmten Zeit zwei Baureglemente gleichzeitig – mit entsprechenden Folgen für Bauwillige. Foto: Christian Pfander

Wer bauen will, steht in aller Regel vor einem komplexen Projekt mit zahlreichen Herausforderungen und etlichen Fallstricken. Entsprechend gross ist das Bedürfnis nach Planungssicherheit und klaren Regeln. In Thun beginnt demnächst eine Phase, die diesem Bedürfnis zuwiderlaufen dürfte – die Phase der «planungsrechtlichen Dualität».

Vereinfacht gesagt bedeutet die Dualität nichts anderes, als dass während einer bestimmten Zeit sowohl der alte und neue Zonenplan als auch das alte und neue Baureglement gilt. Hintergrund ist die laufende Thuner Ortsplanungsrevision (OPR). Die Stadt hat zum Planwerk eine erste Rückmeldung des Kantons erhalten, die Unterlagen entsprechend überarbeitet und soeben zum zweiten Teil der Vorprüfung eingereicht. Danach folgt – voraussichtlich Anfang 2022 – die öffentliche Auflage, mit Einsprachemöglichkeit.