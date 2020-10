Faktencheck zum Berner Budget – Droht der Stadt Bern wirklich der Absturz in die Schuldenfalle? Die bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbände rufen das Berner Stimmvolk auf, das Budget 2021 abzulehnen. Die steigende Neuverschuldung sei inakzeptabel. Wir haben vier Kernaussagen überprüft. Benjamin Bitoun

Bernhard Eicher (FDP), Simone Richener (Jungfreisinnige) und Thomas Fuchs (SVP; von links) werfen dem Berner Gemeinderat vor, die Stadt «finanziell an die Wand zu fahren». Foto: Ruben Wyttenbach

41 Millionen Franken. So hoch ist das Defizit, das die Stadt Bern für das nächste Jahr budgetiert hat. Zu hoch, finden die bürgerlichen Parteien und einige Berner Wirtschaftsverbände. Deshalb haben sie sich zu einem Komitee zusammengeschlossen. Ihre Kampagne hat das Ziel, das Berner Stimmvolk zu bewegen, das Budget 2021 am 29. November an der Urne zu versenken.

Das Komitee wirft der Stadtregierung eine «Finanzpolitik auf Pump» vor. Das Budgetdefizit sei die direkte Folge einer fehlgeleiteten, nicht nachhaltigen Finanzpolitik. Am Medienanlass zum Kampagnenstart von vergangener Woche brachten unter anderem folgende Mitglieder des Komitees Aussagen vor, welche dies belegen sollen: