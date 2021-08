Nachhaltige Feuerwerk-Variante – Drohnenballett über der Kornhausbrücke Am Samstagabend surrte es über der Stadt Bern. An die 100 Drohnen zeichneten über der Kornhausbrücke Figuren in die Luft.

Die Drohenshow sorgte für Ahs und Ohs unter den Gästen des Sommerfests «Sur le Pont» auf der Kornhausbrücke. Video: Enrique Muñoz García

Am Samstag gegen 20.30 Uhr standen sie fein säuberlich aufgereiht auf dem Sportplatz Altenberg bereit. Um 21.45 Uhr setzten die fast 100 Drohnen zum Flug an und boten über der Stadt Bern eine rund zwölfminütige Show. Sie formten sich zu einer Blume, einem Herz in einer Sprechblase oder den Umrissen der Schweiz. Und schrieben «Bereit.» in die Luft.

Beste Aussicht auf das Drohnenballett hatten die Gäste vom Sommerfest «Sur le Pont» auf der Kornhausbrücke. Von dort aus war auch nichts vom Summen der Drohnen zu hören, die Show wurde von Musik untermalt. Die nachhaltige Variante eines Feuerwerks wurde vom Sommer Pop-up in Zusammenarbeit mit der Swisscom organisiert.

«Bereit» und los ging das Drohnenballett über der Kornhausbrücke. Foto: Enrique Muñoz García Die Gäste vom Sommerfest «Sur le Pont» zückten fleissig ihre Handys. Enrique Muñoz García Den Menschen auf der Kornhausbrücke schien es zu gefallen. Foto: Enrique Muñoz García 1 / 4

sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.