Regionalgericht Oberland – Drogendealerin hat ihre Strafe bereits abgesessen Eine Albanerin wurde wegen Drogenhandel zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten und zu einer Landesverweisung von 6 Jahren verurteilt. Hans Kopp

Eine Frau kaufte und handelte mit Kokain. Dafür wurde sie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Foto: Franziska Scheidegger

«Angesichts dieser Menge nahm die Beschuldigte in Kauf, die Gesundheit vieler Menschen zu gefährden.» Gemeint ist damit in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, eine 46-jährige albanische Staatsangehörige. Ihr wird vorgeworfen, mindestens 614 Gramm reines Heroinhydrochlorid und mindestens 24,84 Gramm reiner Kokainbase gekauft, besessen und veräussert zu haben. Damit werden ihr Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Ferner hat sie selbst Kokain konsumiert, was als Übertretung geahndet wird.