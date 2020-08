Vor Gericht abgeblitzt – Drogendealer muss die Schweiz verlassen Ein 59-Jähriger, der mehrmals gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen hat, ist mit einer Beschwerde vor dem Verwaltungsgericht abgeblitzt. Er wird das Land verlassen müssen. Gabriel Berger

Der Mann, der seine Niederlassungsbewilligung verloren hat, hatte mehrfach mit grösseren Mengen Kokain gehandelt. (Symbolbild) Foto: Fotolia

Seit 15 Monaten sitzt der Marokkaner im Regionalgefängnis Thun in Untersuchungshaft. Hintergrund ist eine Anklage «wegen mehrfach vorsätzlich und mengenmässig qualifiziert begangener Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz». So steht es geschrieben in einem kürzlich publizierten Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts.