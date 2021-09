Regionalgericht Oberland – Drogendealer muss die Schweiz verlassen Ein Drogendealer wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe und zu einer Landesverweisung verurteilt. Hans Kopp

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Ein 21-jähriger albanischer Staatsangehöriger hat als Dealer 115,93 Gramm reines Heroin übernommen und zum Teil verkauft. Damit erzielte er einen Erlös von 4660 Franken. In einem von drei Fällen traf er lediglich Anstalten zum Verkauf. Mit der erwähnten Menge machte er sich der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig. Die Straftaten beging er in der Zeit von Februar bis März dieses Jahres in zwei Ortschaften im Berner Oberland und anderswo.

Im Weitern wird dem Beschuldigten in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, Konsumwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt, indem er eine unbestimmte Menge Heroin konsumierte.