Nun auch in Interlaken – Drive-in-Corona-Testzentrum eröffnet Die Spitäler fmi AG eröffnet am Montag ein Drive-in-Corona-Testzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Mystery Parks. Das Testzentrum ist Montag bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr offen. UPDATE FOLGT

Das Covid-19-Testzentrum in Interlaken ist eröffnet. Foto: PD

In den vergangenen Tagen ist die Nachfrage nach Coronatests auch im östlichen Oberland stark angewachsen. Nun reagiert die Spitäler fmi AG: Sie nimmt am Montagnachmittag auf dem Areal des Jungfrauparks in Matten ein Corona-Testzentrum in Betrieb, wie sie mitteilt. Mit der Verlagerung an einen spitalexternen Standort werde das Spitalpersonal entlastet, so dass sich dieses auf die Patienten konzentrieren könne, die am meisten Hilfe benötigten.

Im Drive-in-Corona-Testzentrum können sich nur Personen testen lassen, die mit dem Auto kommen. Vorgängig muss zwingend die Online-Anmeldung mit Terminvergabe gemacht werden. Nebst der ausgedruckten Terminbestätigung sind ein amtlicher Ausweis und die gültige Krankenversicherungskarte

mitzubringen.