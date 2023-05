Brienz-Rothorn-Bahn – Dritthöchste Gästezahl in der Geschichte Die Brienz-Rothorn-Bahn blickt auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. Nach zwei Corona-Jahren kehrten auch die internationalen Gäste zurück.

Die Brienz-Rothorn-Bahn verzeichnete 2022 eines der besten Geschäftsjahre in ihrer Geschichte. Foto: PD

Die Brienz-Rothorn-Bahn verzeichnete 2022 die dritthöchsten Gästezahlen in ihrer Geschichte. «Mit 204’729 Frequenzen wurde das Vorjahr um 58’960 Frequenzen übertroffen», steht in einer Mitteilung des Unternehmens. Auch gegenüber 2019 – der letzten Saison vor Corona – konnten die Frequenzen um mehr als 45’000 gesteigert werden.

Der Unternehmensgewinn beträgt gut 398’000 Franken; im Vorjahr waren es nicht ganz 129’000 Franken gewesen. Dem Betriebsertrag der Bahn von 6,63 Millionen Franken steht ein Aufwand von 5,58 Millionen Franken gegenüber. Der operative Gewinn der Bahn (Ebit) beträgt gegen 671’000 Franken. Beim Berghaus resultierte nach Abschreibungen ein Verlust von nicht ganz 80’000 Franken.

Vorwiegend Schweizer Gäste

Erneut kamen die meisten Gäste aus der Schweiz, was nach Angaben des Unternehmens «den Erfolg der langjährigen Strategie mit Fokus auf dem Schweizer Markt bestätigt». Es sei aber auch sehr erfreulich, zu sehen, dass die internationalen Gäste nach Corona zurück seien, zeigt sich Verwaltungsratspräsident Peter Flück im Communiqué erfreut.

2022 schloss das Unternehmen wichtige Arbeiten an der Bahninfrastruktur ab, darunter die Bankettsanierung oberhalb der Mittelstation Planalp. «Auch der Durchlass Blattmad sowie die Tunnelsanierung Schonegg II konnten abgeschlossen werden», steht in der Mitteilung.

Rechtzeitig zur Saisoneröffnung bis Rothorn Kulm wird die Sanierung und Modernisierung des Berghauses abgeschlossen und das Restaurant am 3. Juni wiedereröffnet. Bereits diesen Sommer beginnen die Bauarbeiten am Gebäudekomplex in Brienz, bestehend aus Verwaltungsgebäude, Werkstatt und Depot mit Maschinenhalle aus den 70er-Jahren.

PD

