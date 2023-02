Impfzentrum Insel schliesst – Dritter Booster soll im Kanton Bern 64 Franken kosten Wer nach dem 10. Oktober 2022 eine zweite Impfung mit einem bivalenten Impfstoff erhalten hat, muss eine dritte Auffrischung selber zahlen.

Eine dritte Auffrischung der Covid-Impfung liegt ausserhalb der Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Der dritte Booster gegen Covid kann ins Geld gehen. Wer ab dem 10. Oktober 2022 bereits eine zweite Impfung mit einem bivalenten Impfstoff erhalten hat, muss eine dritte Auffrischung selber zahlen.

Denn dieser Booster liege ausserhalb der Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif), teilte die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern am Montag mit. Die Impfung sei somit kostenpflichtig für die gesamte Bevölkerung ab 16 Jahren.

Im Kanton Bern besteht keine bindende Preisvorgabe. Empfohlen wird ein Richtpreis von 64 Franken pro Impfung.

Weiterhin kostenlos sind die Grundimmunisierung, die ersten beiden Booster und auch der dritte Booster, sofern die zweite Auffrischungsimpfung bereits vor dem 10. Oktober erfolgt ist.

Seit dem vergangenen Herbst haben sich im Kanton Bern 177'000 Personen zum zweiten Mal boostern lassen. Die Nachfrage nimmt laufend ab.

Das kantonale Impfzentrum Insel in Bern wird per Ende Februar eingestellt. Ab März kann man sich noch an manchen Spitälern, Apotheken und Arztpraxen impfen lassen. Aktuell sind es kantonsweit gut 50 Standorte.

