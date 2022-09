Angst um Altersvorsorge – Dritte-Säule-Fonds haben an Wert verloren Viele Erwerbstätige sparen zusätzlich zu AHV und Pensionskasse für ihr Alter. Die Investition in 3a-Wertschriftenfonds ist nun zum Risiko geworden. Thomas Hengartner

Sparen fürs Alter: Mehr als 26 Milliarden Franken Vorsorgegelder waren zu Jahresbeginn in 3a-Wertschriftenfonds angelegt. Foto: TDG

«Investieren ist das neue Sparen», lautete das Motto, mit dem Banken eben noch die Umschichtung von Vorsorge-3a-Kontogeldern in Wertschriftenfonds förderten. Nun haben die Anlagegefässe der dritten Vorsorgesäule dieses Jahr wie andere gemischt-investierte Anlagefonds an Wert verloren. Denn Aktien und Anleihen haben wegen der Zinsnormalisierung gleichzeitig ähnlich grosse Kursrückschläge erlitten.



Der bei Raiffeisen-Kunden beliebte 3a-Fonds Futura Pension Invest Balanced wies per Ende August eine Nettoperformance von –15,4 Prozent aus, wie die Medienstelle mitteilt. Über die letzten fünf Jahre hinweg steht sie hingegen noch bei +0,2 Prozent, über zehn Jahre betrachtet bei +2,9 Prozent. Bei UBS ist der meistgenutzte 3a-Fonds Vitainvest World 50 Sustainable bis August dieses Jahres vor Kommissionsbelastung 12 Prozent im Minus bzw. über fünf Jahre noch jahresdurchschnittlich brutto 1,5 Prozent im Plus.