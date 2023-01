Tagestipp: «Traumlied» – Dreizehn Tage Schlaf In der Krypta St. Peter und Paul erklingt eine altnorwegische Jenseits-Vision. Martina Hunziker

Die Sopranistin Atsuko Murata singt von den Träumen des Norwegers Olaf Åsteson. Foto: PD

Das «Traumlied» ist eine norwegische Volksdichtung aus dem 13. Jahrhundert. Der Erzähler Olaf Åsteson schildert darin die Träume, die er während seines 13-tägigen Schlafs zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag durchlebte. Åsteson hat im Schlaf das Fegefeuer gesehen, aber auch das Paradies; er hat das Jüngste Gericht miterlebt und den Kampf zwischen dem Teufel und dem Erzengel Michael.

Das norwegische Kulturgut wurde jahrhundertelang mündlich überliefert und erst im 19. Jahrhundert in Fragmenten schriftlich festgehalten. In der Krypta der Kirche St. Peter und Paul ertönt eine Fassung des «Traumlieds» des Organisten Johann Sonnleitner. Er übersetzt die Erzählung in archaische Melodien nach uralten nordischen Volksmusik-Skalen. Die Sopranistin Atsuko Murata und der Bariton Michael Saladin werden von Helene Ringgenberg und Johann Sonnleitner an den Tasten begleitet. (mar)

Martina Hunziker

