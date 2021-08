Ehrungen in Ringgenberg – Dreimal Sport und Hunzi Im Rahmen des Kirchenfests ehrte die Gemeinde Leute, die das Dorf repräsentieren. Anne-Marie Günter

Das Fest zum 350-Jahr-Jubiläum der Kirche diente auch als Anlass für Gemeindeehrungen. Foto: Hans Urfer

«Arc en Ciel» – Regenbogen – intonierten die Musikgesellschaft Ringgenberg und ihre Jugendmusik gemeinsam mitten auf der Kirchgasse. Es war die Einleitung zu den Ehrungen, welche die Gemeinde im Rahmen des dreitägigen Kirchenfests durchführte.

Gemeinderätin Romy Nägeli sprach im Festzelt. «Unter vielen anderen sind sie diejenigen, die unser Dorf gegen aussen präsentieren», sagte sie. Allerdings gab es den Umständen entsprechend 2020 niemand, der das tun konnte, und es ging um Ehrungen 2019.

Kegler als sicherer Wert

Ein sicherer Wert sind die Kegler. Im Oktober hat sich Marcel Steiner an der Schweizer Meisterschaft der Freien Kegler-Vereinigung mit Ruhe und Konzentration und 1657 Holz auf den zweiten Platz gekegelt. Laura Zimmermann, die geehrte Sportlerin, ist gerade an der Weltmeisterschaft in Kanada. Die 18-jährige Eishockey-Stürmerin spielt im All-Star-Team. Geehrt wurden auch die Schützen Ringgenberg-Goldswil, die 2020 ihr 25-Jahr-Jubiläum gefeiert haben.