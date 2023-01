Innovationspreis der Volkswirtschaft – Dreimal das Berner Oberland neu erleben Spielen, erleben, zuhören: Die Volkswirtschaft vergab ihren Innovationspreis an die Bachwochen Thun, den Ludotrail und den Solina-Park Steffisburg. Anne-Marie Günter

Die Preisträger: Patric Bhend und Ernst Zurbrügg, Solina-Park Steffisburg, Gaby Kaufmann, Ludotrail Spiez, Adelboden und Lenk, Regula Saameli, Séverine Payet, Angela Kreis, Vital Frey und Christine Vögeli, Bachwochen Thun. Foto: Anne-Marie Günter

«Ich staune immer wieder, wie ausserordentlich vielfältig das Berner Oberland ist», sagte Marianna Lehmann, Präsidentin Volkswirtschaft Berner Oberland, am Neujahrsapéro im Lötschbergsaal vor gegen 150 Gästen. Das Mikrofon übernahm zuerst Andreas «Ritschi» Ritschard, der seinen Weg beschrieb vom Schreinerlehrling in Bönigen und Jugendband-Sänger zum Sänger, Songwriter, Werbemusiker, Masked-Singer und Musicalstar und nicht ganz so erfolgreichen Influencer im Social-Media-Zeitalter.