Unfall in Niederbipp – Dreijähriger Knabe von Auto erfasst Vor einer Tankstelle geriet ein Junge am Montagabend auf die Strasse und wurde von einem Auto angefahren. Schwer verletzt brachte ihn die Rega ins Spital.

Ein Kind wurde am Montagabend um 18 Uhr in Niederbipp von einem Auto angefahren und schwer verletzt, meldet die Kantonspolizei Bern. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der Junge auf einem Kinderrad auf dem Trottoir. Im Bereich einer Tankstelle geriet er auf der Unteren Dürrmühlestrasse aus noch ungeklärten Gründen auf die Strasse und wurde von einem Auto erfasst, das in Richtung Niederbipp unterwegs war.

Der dreijährige Knabe wurde bei der Kollision schwer verletzt und bis zum Eintreffen eines umgehend ausgerückten Ambulanzteams durch Erste Hilfe betreut. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Die 74-jährige Autolenkerin blieb aktuellen Kenntnissen zufolge unverletzt.

Für die Unfall- und Rettungsarbeiten musste der Verkehr auf der Unteren Dürrmühlestrasse für mehrere Stunden wechselseitig geführt werden. Die Feuerwehr Bipp kümmerte sich um die Verkehrsregelung. Zur Betreuung der Angehörigen stand das Betreuungsteam des Kantons Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

( sog )