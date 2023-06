Empörung in Grossbritannien – Dreifache Mutter muss ins Gefängnis, weil sie Abtreibungspillen zu spät nahm Eine Frau ist für den unerlaubten Gebrauch von Abtreibungspillen mit 28 Monaten Haft bestraft worden – auf der Grundlage eines Gesetzes aus dem Jahr 1861. Peter Nonnenmacher aus London

Abtreibungspille: Regelung in Grossbritannien sorgt für Empörung. Symbolfoto: Getty Images

«Schockiert» haben sich viele Britinnen und Briten von einem Gerichtsurteil gezeigt, das eine Mutter dreier Kinder für den unerlaubten Gebrauch von Abtreibungsmitteln mit 28 Monaten Freiheitsentzug bestrafte. Politikerinnen aller Parteien fordern nun eine dringende Reform der Abtreibungsgesetzgebung im Vereinigten Königreich. Es gehe schlicht nicht an, finden sie, dass man sich in einem «tragischen» Fall wie diesem noch immer an einem Gesetz aus dem Jahr 1861 orientiere, statt der Betreffenden umfassende Hilfe und Unterstützung zu gewähren.

Die Verurteilte, eine 44-jährige Frau aus der mittelenglischen Grafschaft Staffordshire, war dafür bestraft worden, dass sie per Post Abtreibungsmedikamente bestellt hatte, obwohl sie weit über der gesetzlich erlaubten Frist lag mit ihrer Schwangerschaft. Nicht nur hatte Carla Foster die 10-Wochen-Frist überschritten, innerhalb derer es ihr zu Covid-Zeiten erlaubt war, nach telefonischer Rücksprache mit amtlichen Beratungsstellen entsprechende Pillen per Post zu bestellen und diese daheim einzunehmen. (Mehr zum Thema: Frauenrechte in den USA: Der Kampf um die Abtreibung und seine Folgen)

Die Schwangere litt schwer

Sie war auch bereits jenseits der 24 Wochen angekommen, die in England, Wales und Schottland die legale Grenze für Abtreibungen überhaupt darstellen. Der Anklagebehörde zufolge war Carla Foster zwischen 32 und 34 Wochen schwanger, als sie die Medikamente einnahm. Richter Edward Pepperall vom Crown Court Stoke-on-Trent räumte zwar ein, dass Foster wochenlang gezögert hatte und sich vor und nach ihrer Entscheidung in einem Zustand «emotionalen Durcheinanders» und «schwerer Depression» befand.

Ihr im Mai 2020 geborenes Kind kam tot zur Welt. Unter diesen Umständen glaubte sich Richter Pepperall an ein Gesetz aus dem Jahr 1861 gebunden, das es schwangeren Frauen verbietet, «Drogen oder Instrumente» zum Herbeiführen eines Abbruchs «auf ungesetzliche Weise anzuwenden». Die Höchststrafe für einen Verstoss gegen dieses Gesetz ist lebenslange Haft.

Bereits im Jahr 2012 war eine Schwangere namens Sarah Catt, die eine Woche vor dem berechneten Geburtsdatum abtrieb, zu einer achtjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden (die später in eine dreieinhalbjährige Strafe umgewandelt worden war). Carla Foster muss laut Gerichtsbeschluss nun auf jeden Fall die erste Hälfte ihrer 28 Monate hinter Gittern verbringen.

«Das Urteil bestraft nur einfach eine Frau, die mitten in einer Epidemie vergebens nach Fürsorge gesucht hat.» Mandu Reid, Chefin der Partei für die Gleichberechtigung von Frauen

Freunde und Verwandte wiesen nachdrücklich darauf hin, dass ihre drei Kinder sie dringend bräuchten – und dass eins der Kinder behindert sei. «Dieses Urteil nützt niemandem, weder ihr noch ihren Kindern, noch dem öffentlichen Interesse», klagt Mandu Reid, die Vorsitzende der Partei für die Gleichberechtigung von Frauen in Grossbritannien. «Es bestraft nur einfach eine Frau, die mitten in einer Epidemie vergebens nach Fürsorge gesucht hat.» «Das Ganze ist ein Überbleibsel aus einer Ära, in der unsere Abtreibungsgesetze nicht an Gesundheitsfürsorge interessiert waren, sondern zuallererst an Strafen und Sanktionen», meint dazu die prominente Labour-Abgeordnete Stella Creasy.

«Schockiert und entsetzt»

Tatsächlich blieb bei der generellen Legalisierung von Abtreibung im Jahr 1967 in Grossbritannien das alte Gesetz von 1861 unberührt (lesen Sie hier, wie weltweit über Abtreibungsgesetze gestritten wird). Auch Creasys konservative Kollegin Caroline Nokes, die den Frauenausschuss des Unterhauses leitet, hält die betreffende Gesetzgebung für «völlig überaltert» und fordert schleunigst Reformen: Westminsters Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssten darüber befinden, «ob wir uns im 21. Jahrhundert noch auf Gesetze stützen sollen, die Jahrhunderte alt sind». «Schockiert und entsetzt» zeigte sich Clare Murphy, die Chefin der britischen Dienststelle für Schwangerschaftsberatung, über die Bestrafung Carla Fosters. In den letzten drei Jahren habe wegen der «anachronistischen» Gesetzeslage «eine wachsende Zahl von Frauen und Mädchen das Trauma längerer Polizeiermittlungen» erleiden müssen.

Ein weiterer Fall wie der von Carla Foster stehe noch dieses Jahr zur Verhandlung an. Die Gesellschaft zum Schutz ungeborenen Lebens beschuldigte wiederum die britische Regierung, mit ihrer «Pillen per Post»-Regelung aus Lockdown-Tagen «gefährliche Abtreibungen daheim» erlaubt zu haben. Und Richter Pepperall verteidigte sich am Dienstag leidenschaftlich gegen den Vorwurf, er hätte auch weniger martialisch urteilen können. Um halbwegs milde Strafen hatten ihn vor der Urteilsfindung unter anderem der Verband der britischen Hebammen und der Geburtshelfer und Gynäkologen gebeten. Deren Bittgesuche nannte der Richter schlicht «unangebracht».

Peter Nonnenmacher berichtet als Korrespondent aus London. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.