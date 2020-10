Gemeinderatswahlen Stadt Bern – Dreier-, Vierer- oder Fünferliste? Für jede gibt es gute Gründe Die grossen Bündnisse setzen auf drei, vier oder fünf Gemeinderatskandidaten. Alle drei Strategien lassen sich begründen – und «menscheln» in einem Fall. Christoph Hämmann

Im Juli zog der amtierende Gemeinderat Bilanz, im November werden die fünf Sitze neu vergeben. Die Strategien der drei grossen Bündnisse unterscheiden sich dabei bereits bei der Listengestaltung. Foto: Raphael Moser

Rot-Grün-Mitte (RGM), Mitte-Liste, Bürgerliches Bündnis: Die grossen Wahlbündnisse, die Ende November um die fünf Sitze in der Berner Stadtregierung kämpfen, stehen nicht bloss für unterschiedliche politische Haltungen. Sie unterscheiden sich auch in ihrer Listengestaltung: RGM will mit vier Personen seine vier Sitze verteidigen und lässt die fünfte Linie frei, während die Mitte mit fünf Personen antritt – je einer aus den fünf Parteien des Bündnisses.

Die Bürgerlichen wiederum präsentieren bloss drei Kandidaturen, legen aber dennoch eine volle Liste vor: Bernhard Eicher (FDP) und Thomas Fuchs (SVP) sind darauf doppelt aufgeführt, die fünfte Linie dient Nachwuchskraft Simone Richner (Jungfreisinn) als attraktives Schaufenster.