Bank EKI Cup in Wengen – Drei Zweifach-Triumphe bei den Jüngsten Leandra Marty, Tim Kuster und Lia Schild holten in den Nachwuchsrennen auf der Weltcuppiste einen Doppelsieg.

Kampf um Ränge und Hundertstel: Die Slalomrennen fanden auf dem Abschnitt Langentreien der Lauberhornabfahrt am Skilift Bumps statt. Foto: PD/Joel Jaggi

Am Sonntag veranstalteten der Skiclub Grindelwald und der Skiclub Wengen zwei Animationsslalomrennen. Im Rahmen des Bank EKI Cup kämpften 215 Nachwuchs-Skirennfahrerinnen und -Skirennfahrer um wertvolle Punkte.

In den Kategorien U-10 Mädchen und Knaben konnten Leandra Marty vom SC Innertkirchen und Tim Kuster vom SC Hasliberg gleich einen Doppelsieg feiern – Leandra Marty gar mit mehr als vier Sekunden Vorsprung. Auch Lia Schild freute sich bei den Mädchen U-12 über einen Doppelsieg. Bei den Skirennfahrerinnen war es Elina Grossniklaus vom SC Bönigen, die in der Kategorie Mädchen U-16 und U-18 mit 52,21 Sekunden die Laufbestzeit fuhr im ersten Rennen. Bei den Knaben schaffte dies David Lengacher vom SC Bönigen mit 48,74 Sekunden, der ebenfalls in der Kategorie U-16 und U-18 angetreten ist.

Mehrere Beste mit 55 Sekunden

Im zweiten Rennen wurde es wesentlich knapper um die Laufbestzeit. Gleich alle Siegerinnen der Kategorien U-12, U-14 und U-16 und U-18 brauchten nur 55 Sekunden für den Slalomlauf. Durchgesetzt hat sich Shana Balmer vom SC Leissigen mit 55,12 Sekunden. Bei den Skirennfahrern kämpften James Frost vom SC Strättligen (Knaben U-14) und Silvan Zeller vom SC Stechelberg (Knaben U-16 und U-18) um die Laufbestzeit. Zeller war mit 52,06 Sekunden sieben Zehntel schneller.

pd/sp

Fehler gefunden?Jetzt melden.