YB kann morgen den Titel holen – Drei YB-Meistermomente – und wie wird es diesmal? Im Hemd zum Titel, mit dem Car durch den Drive-in: Vor dem womöglich letzten Schritt morgen gegen St. Gallen können die Young Boys auf spezielle Augenblicke des Triumphs zurückschauen. Moritz Marthaler

Stille Nacht: 2019 wird YB vor dem Fernseher Meister – in einer Loge im Wankdorfstadion. Bild: Thomas Hodel

Vor der Rechenkunde eine Prognose: Zu nehmen ist der Meistertitel den Young Boys nicht mehr, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er auch rechnerisch feststeht. Damit das dieses Wochenende schon passiert, muss so einiges zusammenpassen: Lausanne und Lugano müssen unentschieden spielen, Basel darf nicht gewinnen (beim FCL), Servette muss verlieren (beim FCZ). Und klar, YB muss im Spiel am Sonntag zu Hause gegen St. Gallen (16 Uhr) drei Punkte holen.

Wenn der Titel denn mal feststeht – am Sonntag, nächste Woche, im Spiel darauf, irgendwann –, dann dürfte dieser Augenblick bei den Bernern auf jeden Fall Genugtuung, aber nicht mehr die allergrössten Emotionen auslösen. Routiniert ist das Gefühl nach dem vierten Erfolg in Serie, YB weist auch diesbezüglich Erfahrung vor. Der Augenblick des Titelgewinns, der sogenannte Meistermoment, ist dennoch etwas Spezielles, für die Young Boys erfolgte der entscheidende Schritt 2018, 2019 und 2020 jeweils unter ganz unterschiedlichen Umständen. Ein Rückblick mit ungewohnten Protagonisten – und eine Skizze, wie es am Sonntag werden könnte.