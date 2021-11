Urteil im US-Bundesstaat Georgia – Drei Weisse schuldig gesprochen nach Ermordung von schwarzem Jogger Der Fall um den erschossenen Ahmaud Arbery sorgt in den USA für grosses Aufsehen. Nach dem Urteil der Geschworenen brach vor dem Gerichtsgebäude in Brunswick Jubel aus.

Erleichterung und Genugtuung im Lager des ermordeten Joggers Ahmaud Arbery nach dem Urteil in Brunswick. Foto: James Gilbert (Keystone/24. November 2021)

Nach den auf Video festgehaltenen tödlichen Schüssen auf den schwarzen Jogger Ahmaud Arbery im US-Bundesstaat Georgia wurden die drei weissen Angeklagten wegen Mordes verurteilt. Die Geschworenen befanden den Todesschützen Travis McMichael, seinen Vater Gregory und deren Nachbarn William Bryan am Mittwoch nach knapp zwölfstündigen Beratungen des Mordes und weiterer Anklagepunkte schuldig. Den drei Männern droht lebenslange Haft, das genaue Strafmass wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Nach den Schuldsprüchen brach vor dem Gerichtsgebäude der Stadt Brunswick, vor dem sich Unterstützerinnen und Unterstützer der Familie Arbery versammelt hatten, Jubel aus. Die Menschen riefen: «Sagt seinen Namen – Ahmaud Arbery.»

«Es war ein langer Kampf, es war ein harter Kampf», sagte Arberys Mutter Wanda Cooper-Jones vor dem Gerichtsgebäude. Der bekannte Bürgerrechtsaktivist Al Sharpton sagte, die Schuldsprüche zeigten, dass «das Leben von Schwarzen zählt». Black Lives Matter – Das Leben von Schwarzen zählt – ist das Motto von Anti-Rassismus-Protesten in den USA.

Präsident begrüsst das Urteil

US-Präsident Joe Biden begrüsste den Urteilsspruch, betonte aber, im Kampf gegen Rassismus liege vor den USA noch ein weiter Weg. «Die Schuldsprüche zeigen zwar, dass unser Justizsystem seine Arbeit macht, aber das allein ist nicht genug», erklärte der Präsident. Die USA müssten «eine Zukunft der Einheit und der geteilten Stärke aufbauen, in der niemand wegen seiner Hautfarbe Angst vor Gewalt hat».

Seine Regierung werde daran arbeiten, dass eine Gleichbehandlung vor der Justiz für alle amerikanischen Bürger «Realität» werde, erklärte Biden. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris – die erste Afroamerikanerin in dem Amt – betonte, die USA hätten noch «Arbeit» vor sich.

Arberys in einem Video festgehaltener Tod hatte im vergangenen Jahr für Empörung und Entsetzen gesorgt. Die nun verurteilten Männer hatten den Afroamerikaner am 23. Februar 2020 in einem Vorort von Brunswick mit zwei Autos verfolgt. Sie hatten den 25-jährigen Jogger nach eigenen Angaben für einen Einbrecher gehalten und beriefen sich auf ein damals in Georgia geltendes Gesetz, das Bürgern die Festnahme von Verdächtigen erlaubte.

Gerechtigkeit für den erschossenen Jogger: Eine Supporterin der Familie demonstriert in der Stadt Brunswick. Foto: James Gilbert (Keystone/24. November 2021)

Ein von Bryan aufgenommenes Video zeigt, wie der 35-jährige Travis McMichael und sein 65-jähriger Vater dem rennenden Arbery mit ihrem Pickup den Weg versperren. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen dem mit einem Gewehr bewaffneten Travis McMichael und Arbery. Der Afroamerikaner geht dann von mehreren Schüssen getroffen zu Boden. Travis McMichael beteuerte später vor Gericht, er habe in Selbstverteidigung gehandelt, weil Arbery ihn angegriffen habe.

Viel Brisanz im aufwühlenden Sommer 2020

Der Fall war politisch aufgeladen: Arberys Tod führte – zusammen mit dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Mai 2020 – zu den landesweiten Anti-Rassismus-Protesten im Sommer vergangenen Jahres. Für Empörung sorgte, dass die Justiz erst gegen die drei weissen Männer aktiv wurde, als das Video von dem Vorfall Monate später publik wurde. Zuletzt gab es dann Kritik daran, dass in der zwölfköpfigen Jury nur ein schwarzer Geschworener sass.

AFP/fal

