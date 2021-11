Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg – Drei Viertel sind zufrieden Über 200 Rückmeldungen sind auf die Partnerumfrage der Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg eingetroffen. Das Fazit fällt deutlich aus.

Winterwandern im Kiental gehört zu den Angeboten der Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg. Foto: PD

Am 15. Oktober bekamen alle Partner der Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg Post vom neuen Verwaltungsrat. Er wollte wissen, wie sie die Leistungen der Tourismusorganisation einschätzen, was besser oder anders werden muss. Die Umfrage bildet die Basis des Strategieprozesses, der nun, rund einen Monat später, richtig Fahrt aufnehmen kann.

Mit über 200 Rückmeldungen ist Lukas Eichenberger, Vizeverwaltungsratspräsident der Tourismusorganisation, sehr zufrieden, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Die Partner wollen sich äussern und aktiv an der Zukunft der Destination mitarbeiten», so Lukas Eichenberger. Das sei für die Region elementar, denn nur gemeinsam gehe es vorwärts.

Obenaus schwingen bei der Auswertung deutlich die Bewertungen zu den Touristcentern der Destination. Ihre Beratungsqualität wird von den Teilnehmenden als sehr hoch eingestuft und auch ihre Erreichbarkeit und die Öffnungszeiten werden geschätzt. «Dies bestätigt, dass die physische Präsenz vor Ort sehr wichtig ist.»

Im selben Tenor werden auch die Websites der einzelnen Orte und der Destinationsorganisation bewertet. Zudem erachten die Partner Social Media als sehr wichtig: Instagram schwingt hier weit obenaus. Weitere Fragen widmeten sich den Zielmärkten, die von der Organisation bearbeitet werden sollen. Hier zeigt sich der deutliche Wunsch nach mehr Aktivitäten für die Romandie. Ansonsten werden Europa, insbesondere die Beneluxländer und England genannt, die bereits engmaschig bearbeitet werden.

Beim Verbesserungspotenzial wird der Wunsch nach transparenteren Leistungen deutlich. Auch wollen die Partner besser eingebunden werden, wenn es um Fragen der Angebots- und der Kampagnengestaltung der Tourismusorganisation geht.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.