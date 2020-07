Schweizweites Problem

«Tattoos sind grundsätzlich nicht verboten»

Früher waren Tätowierungen mit einem sozialen Stigma behaftet. Vor allem Sträflinge und Seemänner trugen sie. Dies hat sich in den letzten Jahren gewandelt, auch in der Berufswelt. Dort gilt oft die Devise: Tätowierungen sind in Ordnung, solange man sie nicht sieht.